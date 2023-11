Fout beslist matige vertoning tussen LSC 1890 en Jubbega

Serieuzer werk

​Over aanval gesproken. Trainer Marcel Valk had Jocelyn Haaima in de punt van de aanval geposteerd en had op de rechterflank plek ingeruimd voor Brian Bok. Na een vrije tamme opening waarin beide ploegen één keer heel voorzichtig op de deur klopten, leverde Rik Jongstra een aantal keren serieuzer werk af. Bij zijn eerste actie legde hij het af op duelkracht en bij de tweede toen hij de bal met enig geluk meekreeg, werd zijn schuiver door Jubbega-doelman Ruben Stuiver gepareerd, zij het met de nodige moeite.



Voetstappen op het Zuidersportpark

Met Ruben Stuiver die even later een hard schot van linksback Rens Zwaagstra tot corner verwerkte, en de gebroeders Mark en Stefan Westra draafden bij Jubbega drie spelers op met voetstappen op het Zuidersportpark. Dat gebeurde met de trainer en de teammanager van ONS Sneek als toeschouwer. Die zullen beide echter niet onder de indruk zijn geraakt van de verrichtingen van 'the Blues' en van de bezoekers van de derde sluis, want beide ploegen leverden een matige vertoning af. , al sleepte Mark Westra er na een aanval over rechts nog wel een corner uit en werd daarbij bijna linke soep geserveerd.



Twijfels

Na een aanval over rechts sleepte Mark Wester er nog wel een corner uit en bij die hoekschop werd bijna linke soep geserveerd. Uiteindelijk leek het gevaarlijker dan het in werkelijkheid was, en toen René Cnossen een bal in de richting van zijn spits kopte en er bijna een één op één situatie ontstond, was de conclusie identiek. Ook bij een diepe bal op Nick Kuiper bleef het gevaar achterwege en wel om de eenvoudige reden dat de linesman buitenspel had geconstateerd, iets wat hij nadien nog een aantal keren zou doen. Hoewel de “grens" er absoluut beter voor stond dan de welbekende stuurlui, hadden die een aantal keren toch zo hun twijfels.



Eigen eer en glorie

Na een klein halfuur spelen gaf Jongstra voor op Haaima die op zijn beurt doelman Stuiver de nodige problemen bezorgde. Die hadden even later veel groter kunnen zijn, indien Jongstra de bal toen hij op links doorbrak, voor had gegeven. Nu ging de linksbuiten voor eigen eer en glorie en eindigde zijn inzet in het zijnet. Kort daarop klonk aan de andere kant de roep om een 'pengel'. De goed leidende 'scheids' wou er niet aan en na een gekraakt schot kreeg Jubbega na een overtreding van Aaron Brouwer op de zijkant van de zestien nog een vrije trap.



Inschattingsfout

Die werd door LSC-doelman Jesse van Sermondt met de vuisten weggewerkt, maar even later moest de Sneker sluitpost de bal alsnog uit het netje halen. Bij een verre uittrap van Stuiver maakte Per Eggens namelijk een inschattingsfout, waarna verdediger Kevin van den Belt een vrije doortocht kreeg en via de binnenkant van de paal Jubbega op voorsprong zette. Die voorsprong zou na rust nooit echt op de helling komen. Alleen bij een tegenaanval over links met Rik Jongstra, bij een poging van Haaima - na een prima steekbal van Maarten Kingma -, een vrije trap van Daan Daniëls en een schot van Karsten Drenth kwam LSC 1890 in (de buurt van) de vijandelijke zestien, waarbij alleen Haaima echt aan de gelijkmaker mocht ruiken.



Verder speelde het spel zich vooral op de helft van de blauwhemden af, waarbij Jubbega in de eerste minuten na de thee een behoorlijke kans kreeg. Na een voorzet vanaf de rechterkant verdween de inzet echter ruim over het Sneker doel. Vervolgens keerde Van Sermondt een schot van Kuiper en bij een vrije trap tikte hij het gespikkelde monster over de kruising, waarna een LSC-verdediger vlak voor tijd voorkwam dat een harde voorzet vanaf links schade kon aanrichten. Verder was schraalhans ook bij Jubbega keukenmeester, al zal niemand daar na de nipte zege bij de derde sluis echt om malen.

L.S.C. 1890 - Jubbega 0-1 (0-1)

Doelpunten: 0-1 Kevin van den Belt (40.)

​Scheidsrechter: M. Achammachi

Gele kaart: Rens Zwaagstra, Jocelyn Haaima (LSC 1890), Jacco Kuiper (Jubbega)

​Opstelling LSC 1890: Jesse van Sermondt, Rens Zwaagstra, Per Eggens (88, Jens Knoop), Bradley Steensma, Aaron Brouwer Maarten Kingma (68. Allard Westerdijk), René Cnossen (57. Karsten Drenth), Patrick Zijda, Rik Jongstra, Jocelyn Haaima en Brian Bok (57. Daan Daniëls)

Bron: https://pengel.weebly.com/

