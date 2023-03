Fotoverslag Karin Calf: Focus bestaat maar liefst 50 jaar en dat vieren we!

SNEEK- Afgelopen weekend deed het jubilerende Focus. De groep bestaat maar liefst 50 jaar, Het Bolwerk in Sneek aan. Wie bij het concert zijn geweest kwamen superlatieven te kort.

Fotografe Karin Calf was een van de gelukkigen die een kaartje voor het concert had weten te bemachtigen en schoot een prachtige serie. Hierbij!

Voor de volledigheid nog even de aankondiging van het GOUDEN concert in Sneek:

“Met een volstrekt unieke vorm van progressieve rock manifesteerde Focus zich in de eerste helft van de zeventiger jaren als het succesvolste en meest gewaardeerde exportproduct van de Nederlandse popmuziek. De hoofdzakelijk instrumentale hits ‘Hocus Pocus’, ‘House Of The King’ en ‘Sylvia’ hebben zich als tijdloos bewezen. Albums als ‘Moving Waves’, ‘Focus 3’ en ‘Hamburger Concerto’ staan te boek als monumentaal.



Onder anderen Dave Grohl, Rush en Marillion hebben hun grote waardering voor Focus uitgesproken. Bandleden van Opeth en Enslaved beschouwen de Nederlanders zelfs als een van hun belangrijkste inspiratiebronnen.”