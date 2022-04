FOTO'S / Eindlijk tijdrit WV Snits van start bij Harich

HARICH - Eindelijk ging woensdagavond de Kalas tijdrit competitie van WV Snits van start in Harich. Vanwege vergunningsperikelen kon de eerste editie in Warns niet doorgaan. Nu stonden alle seinen op groen.

Om zes uur vertrok de eerste renner over een parcours van veertien kilometer richting Elahuizen, en Oudega. Langs de Algemiene Wei en via de Bokkeleane weer terug naar Harich. Het weer was prima met een beetje wind, maar daar zijn de renners aangewend. Met andere woorden, prima omstandigheden.

Door de dichte achterwielen kon men de deelnemers van verre aan horen komen. De wedstrijd stond open voor alle categorieën, dus voor jong en oud. Mooi om te zien dat er ook steeds weer jonge renners opstaan om misschien de nieuwe Mathieu van der Poel of Annemiek van Vleuten te worden. Ook deden er twee ligfietsers/handbikers mee.

25 mei is de volgende tijdrit van deze competitie in Lemmer

De einduitslag is

1 Michiel Kok 16:43.130

2 Tjalle de Bruin 16:55.841

3 Wieger van der Wier 17:02.036