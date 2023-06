FOTO'S- Zonovergoten 20ste editie van culturele festival Út Sneek

Op tien podia in de binnenstad van Sneek vonden ruim veertig optredens plaats. Het programma was zeer gevarieerd. Amateurs van alle leeftijden lieten hun talenten zien en horen in de bandjes, orkesten, koren, dansgroepen en theatergezelschappen uit Sneek. Het festival dat weer gratis toegankelijk was trof ‘ondanks’ de tropische omstandigheden nog veel publiek.

Het festival begon met een karavaan van KinderMuziekTheater (KMT). Om 12.30 uur vertrokken de kinderen van 7 tot en met 12 jaar vanaf het Oud Kerkhof voor een muzikale reis door de stad. Met allemaal aanstekelijke liedjes stapten ze aan boord van de shuttle van Duurzaam Vervoer Sneek. Regelmatig werd er een dansstop gemaakt.

De eerste optredens op de podia begonnen om 13.30 uur. De muzikale scholieren van RSG Magister Alvinus, de dansers van EspecialCare, de SaxKids van Atrium, damespopkoor Voor Schut, Sneek Vocaal en MUZT Musicalopleiding beten het spits af.

Een groot deel van de deelnemende bandjes repeteren bij Atrium. Het kunstencentrum is hofleverancier van het festival met ook diverse dansgroepen, MUZT Musicalopleiding, ensembles, koren en orkesten. In het Atrium gaven docenten de hele middag rondleidingen langs een expositie met werken van cursisten beeldende kunst.

Verder waren er optredens van onder anderen het Stedelijk Muziekkorps Sneek, BaM Percussie, Huismuziek afdeling Sneek, Zanggroep Avanti, Roech, Jeugdorkest On the Move, de Bogerman Bogies, het Sneker Talenten Orkest, De Snikkende Snitsers en Impact Color Guard.

Singer-songwriter Johan Velthuis trad om 16.45 uur met zijn band op in de Marktstraat. Velthuis maakte speciaal voor Út Sneek een lied geschreven. Traditiegetrouw sloot de Bogerman Bigband om 18.00 uur het festival af in de Markstraat.