FOTO’S- Zonnige Jubileumeditie 30 jaar Heechspanning: Kleinschalig straatfestival op z’n best

HEEG- Watersportdorp Heeg beleefde vandaag een zonnige jubileumeditie 30 jaar Heechspanning. Misschien niet zo druk als in de beginjaren van het kleinschalig straatfestival maar wel ontzettend gezellig met een diversiteit aan artiesten.

The Flying Acrobats

Neem nu The Flying Acrobats, een intiem gezelschap, dat voor een prima sfeertje zorgde aan de Tsjerkesleatswei waar ze een hoge stellage hadden opgebouwd. Verder een springsteiger en een net in de lucht. Genoeg garantie om het publiek een toffe voorstelling voor te zetten met hilarische stunts. De swingende muziek uit de jaren ’60 zorgde voor de rest. Het publiek genoot met volle teugen.

Muziek

Naast de theatrale acts ook weer volop muziek in het centrum van Heeg. De Kentucky Snail Oil, was zo’n heerlijk band dat een energieke mix van Bluegrass, Country en Amerikaanse folkmuziek bracht. De band speelde vanmiddag een gevarieerd repertoire. Genieten was het ook bij de Flageolettes. Femke op gitaar & accordeon, Lielian op drums & percussie. Vrolijke dames met een zeer gevarieerd repertoire.

Putkapel

Als er een dweilorkest is dat sfeer maakt met aanstekelijke muziek dan is het De Putkapel uit Sneek wel. Dat deden ze dan ook volop en het publiek bij het dorpshuis in Heeg pakte dat meteen op en deed geweldig mee.

Al met al een heerlijk middagje kleinschalig straattheater! Alle credits voor de organisatie en de tientallen vrijwilligers, waaronder ook mensen uit de tijdelijke opvang voor asielzoekers in Heeg. Verder viel nog op dat er in het hele dorp veel vlaggen en Heechspanningwimpels wapperden.