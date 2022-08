FOTO'S / Winst A-klasse IFKS Sterke Jerke met Piter Jilles Tjoelker

ECHTENERBUG - De Sterke Jerke van schipper Piter Jilles Tjoelker heeft de vijfde wedstrijd van het IFKS-kampioenschap in de A-klasse gewonnen. Tjoelker pakte daarmee zijn allereerste overwinning in deze klasse.

Op het water bij Echtenerbrug was het zoeken naar de wind voor de skûtsjes en soms kwamen ze zelfs bijna stil te liggen. Dat maakte het een zenuwachtige wedstrijd, zegt Tjoelker. Hij is dolblij met de eerste plaats. "Heel trots, het is helemaal fantastisch. We hebben er jaren naar toegewerkt om eens een wedstrijd te winnen."

Schipper Wietse Bandstra kwam met de Redbad als tweede over de finish. De derde plaats was voor It doarp Eastermar van Geale Tadema en het vierde voor de Ingelskman van Sikke Heerschop.

Vrijdag komen de schippers bij Lemmer in actie in de zesde wedstrijd van het kampioenschap. De dag erop is de finale, ook in Lemmer

Andere klassen Echtenerbrug

Bij de kleine A's pakte de Lytse Earnewâldster met Geale Postma de overwinning, gevolgd door Chris van den Berg van de Hoop op Zegen en Harm van der Weiden van de Nije Dei. De leiding in het klassement is nog altijd in handen van Andries Brouwer met De Reuzen.

Daan van der Meer met de Westenwind won de B-klasse in Echtenerbrug. Jilles Bandstra met de Lonneke en Tim Roosgerius met de Wâldwiif werden respectievelijk tweede en derde. Van der Meer heeft de leiding gepakt in het klassement.

In de C-klasse ging de overwinning naar Olphert van der Pol met de Ebenhaëzer. De Deviatie uit Jimte Koopmans werd tweede en de Drie Gebroeders van schipper Aeger van der Hoeff kwam als derde over de eindstreep. Age Bandstra met de Frya Fresena gaat in deze klasse nog altijd aan kop in het algemeen klassement.



Bron: www.omropfryslan.nl