FOTO'S / Wereldberoemd werk Gaia in het Woudagemaal, jeugd schetst hun ideale wereld

LEMMER - Zeven meter doorsnee, licht, geluid en beelden van NASA vormen de enorme aardbol die tot en met 16 juli in het Woudagemaal in Lemmer te zien is. Het spectaculaire kunstwerk Gaia is van de hand van Britse kunstenaar Luke Jerram.

Groep 8 van christelijke basisschool De Arke openden 'Gaia in het Woudagemaal' door hun ideale beeld van de aarde te schetsen op een kartonnen wereldbol. De leerlingen deden dit samen met burgemeester Fred Veenstra, dijkgraaf Luzette Kroon en jeugddijkgraaf Merel Tesselaar van Wetterskip Fryslân.

,,We moeten keuzes maken''

Voorafgaand aan de tekensessie sprak dijkgraaf Kroon de aanwezigen toe. Zij deelde met de jeugd haar ideale wereld van de toekomst: ,,Dat is een wereld zonder droogte met voldoende zoet water. Mijn zorg zit in de toenemende schaarste aan zoet water op deze wereld, de opwarming van de aarde en de toenemende droogte. Al eeuwenlang zorgt het waterschap voor voldoende en schoon water. En voor de bescherming tegen water. Maar om onze waterrijke provincie en de wereld ook voor jullie, de toekomstige generatie leefbaar en bewoonbaar te houden, moeten we keuzes maken. Die keuzes voor de toekomst maken we vandaag.''

Alleen samen

Ook burgemeester Veenstra benadrukte dat het belangrijk is dat we keuzes maken voor de toekomst. Hij ziet ook het belang om kinderen en jongeren daarbij te betrekken: ,,De kinderen van nu groeien in een andere wereld op dan de volwassenen van nu deden. Het is daarom belangrijk dat we zowel kinderen als jongeren betrekken bij de maatregelen die we willen nemen als het gaat om klimaatveranderingen. Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat de aarde ook voor de toekomstige generatie een fijne en leefbare planeet blijft.''

'Gaia in het Woudagemaal'

Rondreizend kunstwerk Gaia is in samenwerking met Sense of Place tot en met 16 juli te bewonderen in de machinehal van het Woudagemaal. Deze bewegende wereldbol laat bezoekers zien hoe de aarde er vanuit de ruimte uitziet. Het laat hen nadenken over de vraag: hoe gaan we om met onze aarde en wat is onze relatie met de natuur?

Voor jeugd die dit kunstwerk komt bewonderen liggen een onderzoekskaart en schrift klaar. Zo kunnen ze zelf, door middel van het leuke Aarde-onderzoek, leren over onze planeet.