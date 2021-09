Foto’s Tom Coehoorn zorgen voor Snitser Mar sfeer in Arriva-trein

Verbinding met natuur en cultuur

Pianist Paul Horjus en danseres Anna-Jente Kuiper van Kunstencentrum Atrium uit Sneek, onthulden met een prachtige act de naam ‘Snitser Mar’. De act en de foto’s in de trein staan symbool voor alle Friese meren; de wind in de zeilen, fietsen langs wuivend riet, vissen op een mooie stek of ‘gewoon’ staren aan de oever naar bootjes aan de horizon. De mogelijkheden zijn eindeloos op en nabij de Friese meren.

VVV Waterland van Friesland is trots op de naam van de nieuwe WINK-trein. Om de naam van de trein echt eer aan te doen heeft VVV Waterland van Friesland het toilet en de wanden er omheen mogen restylen. Voorzitter Bart Hakbijl over de trein: “De Friese meren en ook de ‘Snitser Mar’ zijn prachtige plekken om elk moment van het jaar te kunnen ontspannen. Door subtiele veranderingen zie je telkens weer iets nieuws. Dit hebben we geprobeerd te vangen in het ontwerp van de WINK-trein ‘Snitser Mar’.”

Ontdek Waterland van Friesland

Wie goed kijkt vindt ook de gps-coördinaten van het Sneekermeer terug in de trein. Bij de Verhalenroute Ruimte op waterlandvanfriesland.nl vind je nog meer verschillende coördinaten en ontdek je de mooiste plekken in Zuidwest Friesland. Tijdens deze routes wordt je inspireert door de gedichten van VVV Waterland van Friesland.

Timelapse van het Sneekeremeer

Fotograaf Tom Coehoorn heeft het Sneekermeer op verschillende tijdstippen vastgelegd met zijn lens. Met een timelaps beleef je het Sneekermeer van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat. Aan de buitenzijde van het toilet is een gedicht te lezen en zie je het meest herkenbare beeld van het Sneekermeer; zeilers die genieten van het water. Gerrit de Groot, concessiemanager van Arriva vertelt enthousiast: “De foto’s in de trein en het gedicht laten je echt even wegdromen tijdens je treinreis. Wij verbinden graag onze reizigers met het Friese landschap, haar natuur en de cultuur. Met onze bussen en treinen ontdek je de mooiste plekken in de provincie.” Naast de foto’s biedt Arriva op de speciale website Treinvolverhalen.nl nog meer inspiratie voor de treinreizigers.

18 nieuwe WINK-treinen

De Snitser Mar-trein is één van de 18 nieuwe WINK-treinen die met behulp van een namenwedstrijd een unieke naam van een bestemming heeft gekregen. Na 700 unieke inzendingen en bijna 10.000 stemmen selecteerde de jury uiteindelijk 18 bestemmingen. Samen met de naamgevers tovert Arriva de toiletten en de wanden er omheen in de treinen om tot een ware belevenis. De WINK-treinen rijden op Hydrotreated Vegetable Oil (HVO), een synthetische diesel, waardoor een CO2 reductie van 90 procent gerealiseerd wordt. Net als de vernieuwde GTW-treinen zijn de WINK-treinen voorzien van alle gemakken voor een comfortabele treinreis. Kijk voor meer informatie op www.arriva.nl