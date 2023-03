FOTO'S/ Terugblik De Zilveren Bal, winst voor Voskamp en Murakami

LEEUWARDEN - Dione Voskamp en Yuma Murakami wonnen woensdagavond De Zilveren Bal, de afsluiting van het schaatsseizoen. In de Leeuwarder Elfstedenhal waren ze tijdens het schaatsspektakel de snelste in een sprint over 100 meter.

Femke Kok, Dione Voskamp en de Amerikaanse Erin Jackson stonden bij de vrouwen in de finale. Met 10,51 was Voskamp de snelste. Daarmee prolongeerde ze haar titel, want in 2022 won ze De Zilveren Bal ook al. Kok werd tweede (10,52) en Jackson derde (10,53).

"Ik ben heel blij", reageert Voskamp op haar overwinning. "De energie die je van het publiek krijgt, zuig je op. Dit is anders dan een vol Thialf. Daar zit meer spanning bij. Hier kom je met een lach op het gezicht."

Bij de mannen was de Japanner Murakami in de finale sneller dan Yevgeniy Koshkin uit Kazachstan (9,61) en Jordan Stolz (9,70) uit de Verenigde Staten. Murakami kwam tot een tijd van 9,46. Vorig jaar ging de overwinning naar de Noor Bjørn Magnussen.

Aan De Zilveren Bal deden bij zowel de mannen als de vrouwen 36 deelnemers mee. In verschillende heats werd dit aantal uiteindelijk teruggebracht naar drie rijders in de finale.

Fotograaf Douwe Bijlsma maakte de reportage. Bron: Omrop Fryslân