FOTO'S / Skûtsjes gaan de strijd met elkaar aan op eerste dag Lemmer Ahoy

LEMMER - Vandaag was de eerste dag van drie dagen Lemmer Ahoy. Het IJsselmeer en de Lemster baai vormen het strijdtoneel van de skûtsjes. Voor de zeilers is het de eerste belangrijke skûtsjewedstrijd. Toeschouwers bekijken de wedstrijden vanaf de zeedijk en de pier.

Om de strijd gelijkwaardig te houden wordt er gestreden in verschillende klassen. De wedstrijden worden gezeild in het grootste deel van de Lemster baai. Daar won Wietse Bandstra met de Redbad uit Workum vandaag klasse 1. De winst in de 2e klasse ging naar de Trije Doarpen van Henk Regts (Echtenerbrug) en in klasse 3 was de winst voor de Nije Dei van Harm van der Weiden uit Heeg.

Vrijdag en zaterdag starten de tweede en derde wedstrijdserie om 10.30 uur.

Gezellig

Aan wal vermaakt iedereen zich ook uitstekend. De skûtsjes meren af bij de Vuurtorenweg. Voor en na de wedstrijden liggen de andere rond- en platbodems in de havenkom van Lemmer. Op deze Ahoy-dagen is het heel gezellig in het centrum van Lemmer, met onder andere een kermis. Voor de zeilers komt daarbij nog het samen vis eten en feesten met elkaar op de vrijdagavond. ,,Die combinatie maakt Lemmer Ahoy tot een populair zeilevenement, waar velen zich elk jaar weer op verheugen'', aldus organisator WSV Zevenwolden.

De uitslagen van donderdag Hemelvaartsdag zijn te vinden op https://zevenwolden.nl/wp-content/uploads/2023/05/Uitslag_dag_1_Lemmer_Ahoy_2023.pdf