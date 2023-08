FOTO’S / Regen en onweer spelbreker prachtig Concours Hippique Rijs

HARICH - Het “hing al even in de lucht”, het slechte weer van afgelopen zaterdagmiddag, maar de teleurstelling bij bezoekers en organisatie was er niet minder om. Halverwege de middag barstte de regen met onweer los. Ondanks dat het weer daarna wat opknapte was het veld dermate slecht geworden dat er geen kampioenschap op een eerlijke manier kon worden afgewerkt.

De organisatie was erop voorbereid; op het veld lagen grote rijplaten zodat het niet te drekkerig werd en de speelattributen voor de kinderen waren binnenin de manege geplaatst zodat het, mocht het weer meevallen, allemaal gewoon door kon gaan.

Mooi begin van de dag

De dag begon mooi. Het was droog en publiek stroomde binnen. Diverse wedstrijden in diverse klassen werden afgewerkt. Springwedstrijden, tuigwedstrijden, hackneys (een Engels paardenras wat in de tijd van de ridders een damespaard was red.), van alles kwam voorbij. Dames en heren klassen waarbij op het scherpst van de snede werd gestreden om de eerste prijs. Het publiek genoot er van en er was zo nu en dan sprake van een waterig zonnetje.

Show ‘Oade oan de Fryske lânbouw’

Deze show heeft tot doel het oude Friese hippisch erfgoed in ere te houden te zorgen dat de oude machinerie in optimale conditie blijft zodat er van genoten kan worden op dit soort evenementen. Mooi om te zien wat er allemaal nog over is en hoe het vroeger aan toe ging. Onder andere oude schudders en hooiwagens reden door de bak en gaven een prachtig beeld van vervlogen tijden.

Regen en onweer

Echter halverwege de middag, middenin de show van het “Ald Frysk Hippysk Erfguod “, kwam de reeds voorspelde regen. Onweersbuien en binnen korte tijd veel regen veranderen de zandbakken in vijvers. Het programma moest worden stilgelegd. Eerst met een half uur, naderhand werd het een definitief einde van het Concours Hippique Rijs voor deze zaterdag. Jammer voor iedereen die er veel tijd en energie in had gestoken en wie zich op het slot had verheugd, het weer heb je niet in de hand. Volgend jaar nieuwe kansen.

Tekst en foto's Folkert Folkertsma.