FOTO'S / Vanaf medio februari één weghelft A7 bij Prinses Margriettunnel weer open voor verkeer, mogelijk eerder

UITWELLINGERGA - Vanaf medio februari kan er weer verkeer door de Prinses Margriettunnel in de A7 tussen Sneek en Joure. Er wordt sinds vandaag gewerkt aan het gedeeltelijk openen van de tunnel bij Uitwellingerga. Het zal gaan om één weghelft voor beide rijrichtingen. Er zal een maximum snelheid van 50 kilometer per uur gaan gelden. Met het openstellen van een deel van de weg hoopt Rijkswaterstaat de verkeersdruk op lokale wegen te verminderen.

De A7 sloot in december 2022, omdat een deel van de Prinses Margriettunnel omhoogkwam. Op dit moment wordt het omhoogkomende tunneldeel gestabiliseerd met 10.000 zakken vol zand. Het segment is daardoor zo goed als helemaal teruggezakt naar zijn oorspronkelijke positie.

Vandaag is men begonnen met het verplaatsen en weghalen van de zakken zand. Zo wordt ruimte gecreëerd voor het verkeer. Tot het probleem volledig is opgelost, blijft het echter nodig om het tunnelsegment te stabiliseren. Daarom worden stalen rijplaten en betonblokken in de middenberm en aan de zijkanten van de tunnel geplaatst. De aanvoer van de grote hoeveelheid betonblokken komt van Dam Beton in Akkrum. Henk Dam van het bedrijf laat weten dat er zo'n 150 vrachtladingen naar het aquaduct zullen worden gebracht.

,,De aanleiding is niet mooi, maar dat we nu meteen aan de gang kunnen om de tunnel weer gedeeltelijk open te stellen voor verkeer, is wel mooi", zegt Joost de Ruig van Rijkswaterstaat.

Mogelijk eerder open

De Ruig noemt het openstellen van de tunnel een "militaire operatie". ,,Het gewicht van de ballast moet ongeveer hetzelfde zijn als nu. We willen niet dat het segment waar het om gaat, module 26, weer omhoogkomt. We hebben daarom bewust medio februari genoemd. We gaan kijken of het lukt."

Als alles meezit, is het niet uitgesloten dat de weg nog eerder opengaat. ,,Veiligheid is hierbij het kernwoord. Het belangrijkste is het perspectief dat hij weer opengaat. De datum is iets minder belangrijk. Hoe eerder, hoe beter natuurlijk, maar wel veilig."

Blij met minder overlast

De omleidingsroutes blijven bestaan. Het is de bedoeling dat het verkeer op deze manier zoveel mogelijk wordt verspreid. Burgemeester Fred Veenstra van De Fryske Marren is blij dat de overlast alle waarschijnlijk weer wat minder wordt. ,,We hebben deze situatie een week of vier, vijf gehad. Het heeft veel overlast veroorzaakt voor omwonenden en weggebruikers. Mooi dat we nu weer deels gebruik kunnen maken voor de weg."

Veenstra looft de mensen die meegewerkt hebben aan het realiseren van een snelle oplossing. ,,Heel veel respect voor de manier waarop het onderzocht is en ik hoop dat we heel veel plezier kunnen beleven van deze tussenoplossing."

Nog geen zicht definitieve oplossing

Wanneer er een definitieve oplossing komt, is volgens De Ruig nog niet te zeggen. ,,Wat is de oorzaak, weten we niet precies. Dat moeten we vanuit de tunnelbak zelf bekijken. Het onderzoek naar grondslag en grondwater hopen we half februari te krijgen. Daarna moeten we de jongens en meiden de tijd geven om het echt even goed te onderzoeken."

Twee weken geleden bracht minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat een bezoek aan de tunnel. ,,Het helpt wel dat de minister zelf komt kijken", zegt De Ruig. "Ik heb niet te klagen over steun als het om capaciteit, geld en snelheid gaat."