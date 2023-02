FOTO'S / Presentatie tweetalig kinderboekje 'Sipke komt op stoom' in Woudagemaal

LEMMER - In het Ir. D.F. Woudagemaal werd donderdag het tweetalige kinderboekje 'Sipke komt op stoom' gepresenteerd. Het boekje met als onderwerp het Lemster stoomgemaal is geschreven door Lida Dykstra en de illustraties zijn van de hand van Harmen van Straaten.

Dagelijks bestuurslid Annet van der Hoek overhandigde de eerste twee exemplaren van het boekje aan wachtchef Rein Couperus en wachtchef Marcel de Jong van het Woudagemaal. Kinderen uit groep 5/6 van CBS Eben Haëzer uit Oosterzee waren hierbij aanwezig. Het boekje is vanaf nu ook te koop in de souvenirwinkel bij het stoomgemaal.

Annet van der Hoek, portefeuillehouder Frysk bij Wetterskip Fryslân vindt het een dubbelslag: ,,Wy stimulearje bern om it Frysk te lêzen en se leare op in boartlike wize oer it belang fan goed wetterbehear en it Woudagemaal.‘'

It verhaal

Der is wurk oan ’e winkel foar lytse pipermûs Sipke en syn pake: it is heechwetter yn Fryslân en dêrom moat it Woudagemaal oansetten wurde om it wetter fuort te pompen. Pake Pipermûs wit gelokkich presys hoe’t it stoomgemaal wurket. Mar… it pompen komt mar net op gong! Wêr kin dat no oan lizze? Sipke giet op ûndersyk út.

Het nieuwe kinderboekje is een uniek tweetalig Gouden Boekje, uitgegeven door Rubinstein en Afûk.