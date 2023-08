FOTO’S: Prachtige dag voor het skûtsjesilen in Woudsend

WOUDSEND - Het SKS-skûtsjesilen vandaag in Woudsend trok veel toeschouwers naar de Indyk bij Woudsend, waar de wedstrijd op de Hegemer Margoed goed te volgen was. Ook op het water en in Woudsend zelf was het druk. De omstandigheden waren dan ook prachtig. Mooi zomerweer en een mooie wind om te zeilen.