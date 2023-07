Foto's- Politie vraagt hulp over herkomst gestolen goedren

IJLST- Afgelopen weekend heeft de politie een persoon op heterdaad aangehouden. Bij deze aanhouding zijn een aantal goederen aangetroffen waarvan de herkomst niet bekend is.

Herkent u deze goederen en/of bent de u de eigenaar van deze goederen? Laat het de politie weten via haar sociale mediakanalen, via het telefoonnummer 0900- 8844 of aan een politiebureau.

Zaaknummer: 2023194079.