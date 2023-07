FOTO'S- Plechtige onthulling Nieuw Joods Monument Sneek: De Verdwenen Gemeenschap

SNEEK- “Vandaag zijn we hier bijeen om een monument te onthullen op de plek waar ooit de prachtige synagoge van Sneek stond. Dit monument draagt niet alleen de herinnering aan een gebouw, maar ook aan een rijke geschiedenis van de Joodse gemeenschap die hier leefde, lang voordat de donkere schaduw van de Tweede Wereldoorlog over ons land viel”, met deze woorden opende Marcel Wallage vanmiddag zijn speech, ter gelegenheid van de plechtige onthulling van het Nieuw Joods Monument aan de Wijde Burgerstraat. Daar waar ooit de synagoge van Sneek stond.

18 verschillende onthullers

Tijdens de onthulling trokken 18 verschillende groepen en individuen aan evenzoveel linten waarmee een wit laken van het monument getrokken werd. Het getal 18, in het Hebreeuws Chai betekent in het Nederlands ‘leven’. Het Jodendom hecht grote waarde aan het leven en het woord 'chai' staat symbool voor de waarde die aan het leven gehecht wordt en de hoop die daarmee gepaard gaat.

Nadat ceremoniemeester Henk van der Veer, samen met Marcel Wallage en Matthijs Graafland initiators en bestuursleden van de Stichting Monument Synagoge Sneek, alle onthullers had geïntroduceerd werd het doek van het prachtige monument getrokken. Dat gebeurde o.a. in aanwezigheid van opperrabbijn Binyomin Jacobs, rabbijn Shmuel Spiero, burgemeester Jannewietske de Vries en monumentontwerper Piet Cohen. Naast de al genoemde Marcel Wallage hielden deze laatsten ook indrukwekkende toespraken en een gebed.

Grote belangstelling

De onthulling trok een grote groep mensen naar de Sneker binnenstad. Velen waren zichtbaar emotioneel geraakt door de woorden die er gesproken werden.

“Het is onze taak, nu we hier staan, om niet alleen te rouwen om wat verloren is gegaan, maar ook om een boodschap van hoop en verzoening uit te dragen. Dit monument symboliseert niet alleen de geschiedenis, maar roept ons ook op tot actie. Het herinnert ons eraan dat we moeten blijven streven naar een wereld waarin diversiteit wordt gekoesterd en waarin niemand ooit weer wordt vervolgd vanwege hun geloof, afkomst of overtuigingen”, hield Wallage het gehoor voor.

Opvallend was dat er ook veel jeugd aanwezig was, waarvan leerlingen van het RSG, Bogerman en De Diken een actieve rol hadden tijdens de onthulling. In z’n toelichting op het door hem gemaakte monument vertelde Piet Cohen(87) onder ander het volgende: ‘Ik wilde niet alleen een oorlogsmonument maken, maar ook een symbool van een Verdwenen Gemeenschap. De blauwe glazen driehoeken van de davidster symboliseren het wegvallen van deze mens.’

Het monument is bekostigd door giften en bijdragen van Sneker ondernemers, stichtingen en particulieren. Het totale bedrag was in een mum van tijd bij elkaar gehaald.

Levend monument

Vandaag is ook een speciale site online gegaan, nog niet in een definitieve versie want daaraan wordt hard gewerkt door de Stichting. www.monumentsynagogesneek.nl