FOTO'S / Opening skûtsjeseizoen in Langweer

LANGWEER - Zaterdag en zondag vond op de Langwarder Wielen de opening van het skûtsjeseizoen plaats. Tijdens het 'Skûtsjeweekend' in Langweer stond er een harde wind met stevige vlagen. De winst bij de kleine klasse ging naar Hille Wichers met De Tiid Sil 't Leare. Jilles Bandstra ging er met de Lonneke in de silver finale met de winst van door. De eerste plek in de gold finale was voor de Lytse Lies van Tony Brundel. Thewes Hoekstra maakte de fotoreportage in Langweer.