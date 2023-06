FOTO'S/ Maarten van der Weijden stempelt bijna twee uur later in Sloten

SLOTEN - Om 06.30 uur zondagochtend begon Maart van der Weijden in het water van de Prinsentuin in Leeuwarden aan het eerste onderdeel van de Elfstedentriatlon. Ruim 200 kilometer zwemmen door de Friese steden. Zo'n veertien uur na de start kwam Van der Weijden vanavond rond tien voor negen aan in Sloten. Bijna twee uur later dan gepland. Daar kreeg hij na Sneek en IJlst de derde stempel van burgemeester Fred Veenstra. Achter Maarten aan kwam een groep enthousiaste meezwemmers, die net voor Sloten het water in gingen.

Als hij klaar is met de zwemtocht gaat Maarten van der Heijden verder op de fiets. De planning is dat hij woensdag bij het Oldehoofsterkerkhof uit het water zal komen en dan rond 13.00 uur op de fiets zal stappen om voor de tweede keer de Elfstedentocht te bedwingen.

Nog diezelfde dag komt hij dan weer aan in Leeuwarden om rond tien uur in de avond het derde en laatste onderdeel te volbrengen. De ultrasporter gaat dan wandelend langs de elf steden. In tegenstelling tot Stefan van der Pal die vorig jaar 'hard' liep en als eerste de Elfstedentriatlon volbracht.

Als het Maarten van der Weijden allemaal goed gaat komt hij zaterdag tussen 12.00 en 14.00 uur voor de laatste keer over de finish bij het Oldehoofsterkerkhof. Daarmee is hij dan de tweede die de Elfstedentriatlon heeft bedwongen en wacht hem als hij fit genoeg is een huldiging.

Kankeronderzoek

Maarten van der Weijden haalt met zijn sportieve inzet geldt op voor onderzoek naar kanker. De teller met donaties is op het moment van schrijven bijna 390.000 euro. In 2019 toen hij voor het eerst zwemmend de Elfstedentocht volbracht haalde Van der Weijden meer dan 6,1 miljoen euro op voor het goede doel.