FOTO'S / Maarten van der Weijden op de fiets door Sloten en Balk

SLOTEN - Vanochtend om negen uur kwam Maarten van der Weijden uit het water in Leeuwarden. Daarmee zat het eerste deel van de Elfstedentriatlon erop. Na zich afgedroogd en omgekleed te hebben stapte hij op de fiets voor de tweede keer 200 kilometer langs de Friese elfsteden. Rond 11 uur kreeg Van der Weijden zijn derde stempel in Sloten. Samen met onder ander schaatsers van Team Reggeborgh vervolgde hij zijn weg via Balk naar Stavoren. Inmiddels is Maarten van der Weijden de stempelpost daar gepasseerd en onderweg naar Workum. Verwacht wordt dat hij rond zes uur in Leeuwarden aan zal komen om daarna te beginnen met lopen.