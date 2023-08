FOTO'S / Lemmer verslaat Joure en wint skûtsjesilen bij Terherne

TERHERNE - Op de Snitser Mar werd vandaag de tweede wedstrijd van het SKS skûtsjesilen gezeild. Het skûtsje van Lemmer, de titelverdediger, wist het Jouster skûtsje in het eind van de strijd te overklassen. Grou kwam na Lemmer en Joure als derde over de finish en gaat daarmee aan de leiding in het klassement. Morgen wordt er gezeild bij Langweer. Dennis Stoelwinder maakte foto's van de strijd bij Terherne.