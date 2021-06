FOTO'S / 'Kameleon aan de ketting' in première bij CineSneek

SNEEK - In CineSneek ging zondagmiddag de nieuwste Kameleon-film feestelijk in première. 'De Kameleon aan de ketting' is de vierde in rij en werd afgelopen zomer opgenomen in het waterrijke Friesland.

De film draaide in twee zalen van de bioscoop. De première werd bijgewoond door de tweeling Sens en Imme Gerritsen die de rollen van Hielke en Sietse vertolken. Maar ook Faried El Ouarizi en Leo de Jong, die in de film boeven zijn, Syb van der Ploeg, de eigenaar van de zorgboerderij, en natuurlijk Steven de Jong waren aanwezig in Sneek. De Jong speelt wederom Heit Klinkhamer en is ook deze keer verantwoordelijk voor regie en productie.

Op de foto

Met een versierd glaasje fris en een zak popcorn in de hand kon het bioscooppubliek eerst met de castleden kennismaken. Wie wilde mocht met ze op de foto. Van die mogelijkheid werd graag gebruik gemaakt door kinderen maar ook ouders. Voorafgaand aan de start van de filmpremière hield Steven de Jong nog een kort welkomstwoord en werd er nog en groepsfoto in de zalen gemaakt.

Diesel is verboden

De nieuwe Kameleon-film is in een hedendaags jasje gegoten. Deze keer krijgt de tweeling het wel erg zwaar als van rijkswegen wordt besloten dat de Kameleon “aan de ketting” moet. Immers, die prachtige en supersnelle boot van de broers draait op diesel en dat is verboden.



Op hetzelfde moment worden er bij een Zorgboerderij in de buurt van het dorp Lenten een groot aantal dode dieren aangetroffen; en een jongen met een verstandelijke beperking Nando die beweert dat hij de dader is. Daar geloven Hielke en Sietse helemaal niets van… en samen met het punkmeisje Jossie zoeken ze naar de echte misdadigers.

'De Kameleon aan de ketting' is vanaf 30 juni te zien in de Nederlandse bioscopen.