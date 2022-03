FOTO’S / Internationaal afvalproject ‘De Schone Stad’ gestart in De Fryske Marren, Súdwest-Fryslân en Medias

FRYSLÂN – Diverse scholen uit de gemeente De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân en de Roemeense stad Medias, zusterstad van de gemeente De Fryske Marren, zijn gestart met het internationale afvalproject ‘ De Schone Stad’. Samen met leerlingen van OBS de Ynset heeft wethouder Irona Groeneveld (DFM) diverse proefjes uit het lesprogramma gedaan. Daarna heeft ze de leerlingen verteld over de afvalverwerking in de gemeente en het belang hiervan.

‘De Schone Stad’ is een project voor groep 7 en 8 over afval, circulaire economie en duurzaamheid in Nederland èn Roemenië. De Friese leerlingen leggen contact met leerlingen uit Roemenië en wisselen met elkaar uit hoe het leven in beide landen is en hoe het afvalprobleem in beide landen wordt aangepakt. ,,Het project is een mooie mix van theorie en praktijk, waarbij doen centraal staat’’, aldus de betrokken partijen. Het project wordt door Groen Doen en de Commissie de Fryske Marren en Medias georganiseerd en meerdere partijen zijn onderdeel van dit project zoals Omrin en de Plastic Soup Foundation.

(Inter)actief

Het project is deze maand gestart en wordt verspreid over zes weken, waarbij iedere week een vast moment wordt afgesproken voor gastdocenten en andere activiteiten. Na de aftrap met 'dé escape room of de Roemeense brief' gaan de leerlingen elke week op verschillende manieren actief en interactief aan de slag met afval en afvalverwerking. ,,Op deze manier worden een flink aantal natuur- en techniekdoelen op het gebied van kringlopen, milieu(co2), magnetisme en luchtdruk behandeld.’’

Filmpjes maken

Leerlingen sluiten het project af door filmpjes te maken met ‘stopmotion’ of ‘greenscreen’. Daarmee kunnen ze de geleerde kennis op een ludieke manier overbrengen aan de leerlingen waaraan ze gekoppeld zijn in Medias. ,,Door gebruik te maken van ICT en Engelse spreek-, lees- en schrijfvaardigheid in combinatie met een leuk contact met een zusterschool uit Roemenië is dit een vakoverstijgend project waar nieuwe skills van leerlingen worden aangeboord’’, vertelt Mayke Kloetstra van Groen Doen.

Deelnemende scholen

In de gemeente De Fryske Marren doen de scholen De Trieme (Sintjohannesga), Samenlevingsschool Bloei (Terherne), de Twa Fjilden (Joure), ABBS De Fluessen (Oudega), OBS ’t Swannestee (Langweer), OBS Tweespan (Lemmer) en OBS De Ynset (Rottum) mee. In de gemeente Súdwest-Fryslân doen De Opbouw (Bolsward), CBS De Bron (Bolsward), De Tienerschool (Sneek), Perspectief 10-14 (Sneek), CBS De Twine (IJlst), De Earste Trimen (Nijland), IKC Johannes Postschool (Sneek) en de Julianaschool (Sneek) mee.