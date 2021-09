FOTO'S / In vijf dagen 220 kilometer suppen door onder andere Woudsend, Sloten en Balk

FRYSLÂN - Suppen is een populaire watersport. En waarom zou je niet al paddelend langs de elf Friese steden gaan. In het voorjaar van 2008 was Anne-Marie Valeria Reichman de eerste die al paddelend op een supboard de Elfstedentocht als eerste te volbrengen. Zij deed dat in 38 uur. Daarmee was de 'SUP 11-City Tour' geboren.