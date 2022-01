FOTO'S / In 2012 was de kans op de 16e Elfstedentocht groot

DFM - In 1997 werd de Elfstedentocht voor het laatst verreden, vandaag 25 jaar geleden.. Begin 2012 kwam de winter ons land binnen. De ijsvloer groeide aan tot een dikte die zorgde voor de Elfstedenkoorts. De kans dat de tocht der tochten na vijftien jaar eindelijk weer verreden kon worden was groot.

Waar op het grootste deel van de route het ijs van voldoende kwaliteit was, bleek dit in de omgeving van Balk niet het geval te zijn. Om de ijsgroei te bevorderen werd het ijs op het Slotermeer en het riviertje de Luts door veel vrijwilligers sneeuwvrij gemaakt. Zij kregen onder andere bij Woudsend hulp van militairen. Centimeters ijsdikte werden op briefjes aan bomen gehangen. Om de winter extra te helpen werd er ijs getransplanteerd, blokken ijs werden van elders in wakken gegooid waarmee een snellere aangroei werd bevorderd.

Balk knooppunt

Balk werd het knooppunt en kwam als dusdanig in de schijnwerpers te staan. Er werden vanuit paviljoen Badmeester Keimpe live televisie-uitzendingen gemaakt door onder andere Eva Jinek. Als gast schoof onder meer assistent rayonhoofd Auke Hylkema aan. Hij verscheen volop in de media, ook toen zowel handmatig als digitaal de dikte van het ijs werd gemeten in het centrum van Balk.

Rayonhoofden in Sint Nicolaasga

Op 5 februari werd het echt serieus. De 22 rayonhoofden dachten samen met het Elfstedenbestuur in het geheim bijeen te komen. Bij Van der Werfs Bouwbedrijf in Sint Nicolaasga planden ze om vijf uur in de middag een vergadering. De verkennende bijeenkomst, zoals deze werd bestempeld, in de kantine van het bouwbedrijf bleef echter niet onopgemerkt bij de media. Na enig aandringen mochten een paar fotografen voor aanvang even naar binnen om de vergadering vast te leggen.

Het overleg in Sint Nicolaasga zorgde ervoor dat de koorts groter werd. Hotels werden vol geboekt, wedstrijd- en toerschaatsers maakten zich klaar voor de tocht en honderdduizenden fans planden om bij het schaatsfeest aanwezig te zijn.



Het besluit

Op 8 februari 2012 rond de klok van acht uur in de avond liet Wiebe Wieling, voorzitter van vereniging De Friesche Elf Steden, tijdens een persconferentie in Leeuwarden weten dat de tocht niet verreden zou worden. Spelbreker waren nog steeds het Slotermeer en het riviertje de Luts. Het ijs was daar, in de Zuidwesthoek, ondanks alle verzette werk niet dik genoeg.

Ondanks dat er geen officiële Elfstedentocht uitgeschreven was, waagden vele schaatsers zich er de dag erna toch aan om de ruim 200 kilometer lange route op de schaats af te leggen.