FOTO'S / Hamertje tik op brug Spannenburg: ,,Zou de oversteek nog wel veilig zijn?''

Om het werk mogelijk te maken wordt er gewerkt met inspecties van een kwartier. Op die momenten wordt het verkeer stilgelegd door verkeersregelaars. De scheepvaart op het Prinses Margrietkanaal krijgt begeleiding bij passage. Een wielrenner die voor de slagboom moest wachten vroeg zich met een glimlach af of het nog wel veilig was: ,,Die mannen met zwemvesten om op de brug, zou de oversteek nog wel veilig zijn? Zometeen maar met vaart over de brug.''

Omleiding A7

Sinds de afsluiting van Prinsses Margriettunnel in de A7 bij Uitwellingerga, het asfalt is omhoog gekomen, is het onder andere op de route tussen Spannenburg en Sneek veel drukker met verkeer. Auto's en vrachtwagens gebruiken de N354 veelvuldig als omleidingsroute. Mede daardoor is er besloten om de brug over het Prinses Margrietkanaal te controleren.

Afbrokkelend beton

Al in 2018 werd geconstateerd dat de brug in verval is. Er vielen toen onder andere brokken beton vanaf, waarna er planken en vangdoeken onder de brug werden aangebracht. Ook werd er toen al een omleidingsroute ingesteld voor zwaar vrachtverkeer.

De planning is dat de inspectie van de brug bij Spannenburg tot 15.00 uur zal duren. Het verkeer wordt met tekstkarren op diverse plaatsen op de hoogte gesteld van het oponthoud.