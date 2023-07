FOTO'S / Genieten van een prachtige avond Friese Ballonfeesten

JOURE - Het was vrijdagavond genieten geblazen voor de bezoekers van de Friese Ballonfeesten in Joure. Duizenden mensen zagen hoe 35 bontgekleurde heteluchtballonnen opstegen vanaf de Nutsbaan. De eerste ballon die de lucht in ging was de PH-JEH. Dit als eerbetoon aan de eerder dit jaar overleden ballonpiloot Jan Haven uit Idskenhuizen.