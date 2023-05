FOTO'S / Gedeputeerde Poepjes opent zwemseizoen met duik in Langwarder Wielen: ,,Wel een klein beetje spijt''

LANGWEER - Gedeputeerde Douwe Hoogland heeft zwemwater in zijn portefeuille, maar het was collega gedeputeerde Sietske Poepjes die woensdagochtend de show stal. Dat gebeurde na een uitleg van Hoogland over hoe zwemwateradviezen tot stand komen. Om het zwemseizoen te starten nam Poepjes, het was 12 graden, daarna een duik in de Langwarder Wielen. Hoogland keek vanaf het strandje bij paviljoen 'THÚS bij de strandjuffies' toe.

Sietske Poepjes zei in het provinciehuis onlangs tegen Douwe Hoogland dat ze de start van het seizoen voor de 53 Friese zwemlocaties wel samen konden doen. Zij kon dat toepasselijk dan wel zwemmend doen. Gezien het feit dat het woensdagochtend toch wel fris was ha ze daar had ,,wel een klein beetje spijt van.'' ,,Sietske waarom zeg je dan ook altijd zulke dingen'', vroeg de gedeputeerde zich lachend af.

Watermonsters

In opdracht van de provincie controleren Wetterskip Fryslân en FUMO de zwemwaterlocaties in het zwemseizoen tussen 1 mei en 1 oktober. Wetterskip Fryslân meet op 34 locaties de kwaliteit van het water, voor de overige 19 zwemwateren (IJsselmeer, Waddenzee en Noordzee) is Rijkswaterstaat verantwoordelijk. Om de twee weken nemen de medewerkers van het waterschap op een locatie watermonsters en meten ze of er bacteriën en blauwalgen in het water voorkomen, die ziektes kunnen veroorzaken. FUMO houdt toezicht op veiligheid en hygiëne.

Infographic

Om meer duidelijkheid te geven in het soort waarschuwingen en klassen voor zwemwater presenteerde gedeputeerde Douwe Hoogland vanmorgen de infographic ‘Zwemmen in Buitenwater’. Hierop staat afgebeeld wat er op de blauwe informatieborden bij de locaties kan staan, zoals een waarschuwing of een negatief zwemadvies en wat te doen bij die vermeldingen. De infographic is te vinden op de websites van de provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân, FUMO en social media. Via www.zwemwater.nl of de zwemwaterapp kunnen zwemmers zien waar ze veilig in heel Nederland kunnen zwemmen.

Zwemplezier

Hetere zomers en extremer weer leveren meer kans op gezondheidsklachten die bij vervuild zwemwater kunnen horen. Zoals zwemmersjeuk, hoofdpijn, maag- en darmklachten. Betere meetmethoden kunnen dit gevaar eerder opsporen. Wetterskip Fryslân, FUMO en provincie Fryslân spannen zich samen in om de algemene waterkwaliteit in Fryslân te blijven verbeteren, zodat het zwemplezier in het buitenwater groot blijft.