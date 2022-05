FOTO'S / Folkert legt vast! Friese Sleepbootdagen Woudsend

WOUDSEND - Dit weekend vonden de 17e Friese Sleepbootdagen plaats in Woudsend. Zondag lagen vijftig historische sleepboten en twintig opduwers aan de kade van de Iewâl en Waechswâl. Ook klonk er volop muziek tijdens het Wâldseiner Musykfestival. Het weer werkte prima mee, niet te warm en niet te koud.

Op diverse plekken stonden podia waar muziekkorpsen afwisselend optraden. Diverse mienskipsorkesten, onder andere het Wâldseiner Orkest en bevriende orkesten uit de regio, lieten hun beste geluid horen.

Samen met het geluid van ronkende motoren van de oldtimers en stationaire motors, was het een sfeervolle en gezellige boel op de kades. Het centrum was afgesloten voor het verkeer, prettig voor publiek en deelnemers. Al met al een heerlijke zondagmiddag in het prachtige Woudsend.

Tekst Folkert Folkertsma