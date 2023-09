FOTO'S / FLOED betovert het Woudagemaal

LEMMER - Het was droog, een graadje of 18 en de wind blies richting het Ir. D.F. Woudagemaal in Lemmer. Prima omstandigheden voor de try-out van het Friestalige FLOED, bijzonder locatietheater dat het historische gemaal in Lemmer betovert met prachtige muziek, spel en sfeervolle verlichting. Naast tientallen spelers worden de hoofdrollen ingevuld door Jitze Grijpstra als Gula en Lemster Janneke Warringa in de rol van Mare.

Rond half acht verzamelden driehonderd toeschouwers, waaronder een grote groep (oud)vrijwilligers van het historische gemaal, zich voor de toegang. Daar werden ze ingedeeld in groepen en ontvingen ieder een koptelefoon. Die koptelefoon is een belangrijke factor, daarmee kan het publiek de muziek en teksten van de voorstelling goed volgen. Erg handig, aangezien FLOED bestaat uit een wandeling rond en in het Woudagemaal, tijdens welke het verhaal wordt vertelt.

Mare en Gula

Het verhaal van Mare en Gula, het water en het gemaal. Mare heeft maar één grote liefde in haar leven, het water. Die liefde transformeert in een eindeloos verlangen naar water, naar meer water. Als Mare haar liefde verklaart aan het water bij het IJsselmeer, besluit Gula dat hij haar wil redden door het Woudagemaal uit haar slaap te halen. Het water voor het gemaal stijgt tot dreigende hoogte. Het gemaal begint steeds harder te draaien, maar zal het op tijd zijn om Mare te redden?

Slotspektakel

Na de theatrale wandeling rond de kathedraal van stoom belandt het publiek in het gemaal waar spelers vol overgave uitbeelden dat het oudste nog werkende stoomgemaal van de wereld aan wordt gezet. Daarna trekt de stoet weer naar buiten. Gezeten op een in het water gebouwde tribune kunnen de toeschouwers dan genieten van het slotspektakel van FLOED, met het prachtig uitgelichte Woudagemaal als indrukwekkend decor.

Premiére

De premiére, die uitverkocht is, staat afhankelijk van het weer gepland voor morgenavond. Voor die tijd moeten er nog wel een aantal puntjes op de i worden gezet, maar Theo Smedes van producent De Noorder Smederij was na de try-out al tevreden. Dat zal dus vrijdagavond alleen maar beter zijn, waarmee de gasten ook dan een prachtige voorstelling over de strijd van Mare en Gula in FLOED tegemoet kunnen zien. Het openluchtspel wordt nog tot en met 7 oktober opgevoerd. Voor verschillende dagen zijn nog kaarten verkrijgbaar op www.kaartendns.nl