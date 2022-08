FOTO'S / Feestelijke intocht van SKS-skûtsjes start Lemsterwike

Deze intocht in Lemmer is een gekoesterde traditie door publiek en schippers. Het fungeert als welkom en eerbetoon aan de SKS-bemanningen. Ook anno 2022 is deze avond één van de hoogtepunten van de Lemsterwike, welke vandaag van start ging. Onderdeel van het feestprogramma is ook een kermis.

De skûtsjes kwamen in groepjes van vier door het centrum varen, zonder de volgschepen. Alle SKS-skûtsjes deden mee. Na de feestelijke doorvaart verzamelden zij zich bij de Prinsessekade, vlak voor de Lemstersluis. Hier kom men genieten van muziek en gezelligheid onder het genot van een drankje en een hapje van de plaatselijke horeca.

Kijk voor meer info op www.hartvanlemmer.nl