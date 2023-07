Foto’s fan de ‘Middenstân fan eartiids’ yn de Johannestsjerke fan Toppenhuzen

Toppenhuzen- Simmerdeis is it Tsjerkepaad yn Fryslân en is op sneontemiddei ek eltsenien wolkom yn de Johannestsjerke fan Toppenhuzen om de tsjerke mei har skiednis te besjen. Dit jier is der in fototentoanstelling yn de tsjerke mei as ûnderwerp 'Middenstân fan eartiids' út ús doarpen, nei it idee fan Wolter Overwijk en Durk Tjalsma, dy't de foto's sammele en de útstalling gearstald hawwe.