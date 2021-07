FOTO'S / Eindelijk: voorbereidingen Frysman triatlon in volle gang

SCHARL - De voorbereidingen voor de Frysman triatlon nabij het Reaklif zijn in volle gang. 210 atleten staan te trappelen om zaterdag om zeven uur in de ochtend eindelijk aan de zesde editie te beginnen. Door het coronavirus was de laatste in 2019.

"In mei hebben we de vergunningen aangevraagd. Daarna was het afwachten. Bij het doornemen van het draaiboek kwamen we tot de conclusie dat het mogelijk was om de Frysman in vier weken te organiseren'', vertelt Martine Brandsma die samen met Tsjeard Hofstra het stichtingsbestuur achter de hele triatlon vormt.

Martine vervolgt: ,,Plotseling ging het met de versoepelingen heel snel. Toen hebben we begin juni zorgvuldig overleg met de betrokken gemeenten gehad, waarna er groen licht kwam.'' In korte tijd werden de maar liefst 160 vrijwilligers, waaronder een aantal nieuwen, bereid gevonden om te helpen.

Maandag werd begonnen met alle werkzaamheden. Daarvoor was op verschillende locaties het gras al gemaaid om het parcours goed toegankelijk te maken voor de deelnemers. De afgelopen dagen is onder andere de tent opgebouwd, zijn er routebordjes geplaatst, de vlaggen opgehangen, hekken geplaatst en het Friese tapijt uitgerold.

De sporters moeten bij de Frysman eerst 3,8 kilometer zwemmen. Daarna volgt 180 kilometer fietsen en er wordt afgesloten met 42,2 kilometer hardlopen. De snelste zal de route door de gemeenten Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren naar verwachting in acht á negen uur volbrengen.

Bij de laatste editie in 2019 was Dirk Wijnalda de winnaar. Hij deed dat in een nieuw parcoursrecord van 8 uur en 53 minuten. De oude snelste tijd stond op naam van Stefan van der Pal.