FOTO'S / Doarpskultuerhûs de Spylder in Warns viert 20-jarig bestaan met 'Ferhaleflagge'

WARNS - Doarpskultuerhûs De Spylder is een voormalig Gereformeerde Kerk in Warns die begin deze eeuw is omgetoverd naar een Dorpscultuurhuis. Nu, twintig jaar later, was het tijd voor een jubileum. Origineel idee was om een 'Ferhaleflagge' te maken van allerlei stukjes stof, aangeleverd door de inwoners van Warns. Uiteraard met een bijzonder verhaal voor of van degene die het aangeleverd heeft. Dat dit een behoorlijk klus is geweest mag duidelijk zijn. Ook omdat die verhalen zijn opgeschreven en gepubliceerd in het jubileumboek. Het is te koop is voor 12,50 euro bij De Spylder en een collectors item natuurlijk.