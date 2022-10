Foto’s ‘Dierendag op de Mienskipsskoale de Legeaën Sibrandabuorren’

SIBRANDABUORREN- Op heel veel scholen is vandaag aandacht besteed aan Dierendag. Tijdens een internationaal Dierenbeschermingscongres in 1929 in Wenen werd 4 oktober uitgeroepen tot Werelddierendag. Omdat dit de sterfdatum is van de heilige Franciscus van Assisi (1181 – 1226): een enorme dierenvriend uit Italië die uit een welvarend gezin kwam, leert ons de geschiedenis.