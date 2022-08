FOTO'S / Derde dagoverwinning voor Skûtsje Langweer met Harmen Brouwer, Sytze Brouwer op Heerenveen tweede

WOUDSEND - Schipper Harmen Brouwer heeft met de bemanning de derde dagoverwinning in het SKS skûtsjesilen voor Langweer binnengehaald. Harmen bleef zijn broer Sytze op het skûtsje van Heerenveen net voor. Als derde ging Huizum over de streep.

Pas vlak voor de start maakte de wedstrijdcommissie een besluit over de te zeilen route. Omdat de wind veel schiftte, was het moeilijk om te bepalen wat het gunstigste parcours was. Het werd uiteindelijk een zandloper.

Het skûtsje van Joure was te vroeg weg en moest terug. Earnewâld startte nu niet vals, maar kwam wel erg slecht uit de startblokken.

Langweer weer vooraan

Wie wel goed weg was, was de winnaar van afgelopen zaterdag: Harmen Brouwer van Langweer. Al bij de eerste ton had hij een groot gat met de concurrentie. Lemmer kwam slecht uit bij die ton. De Lemsters met schipper Albert Visser kwamen achterin het veld terecht.

Dat een valse start nog niet dramatisch hoeft te zijn, liet het skûtsje van Joure zien. De Jousters rukten zelfs in één rak op naar de derde plek. Daarachter deed Heerenveen ook goede zaken. Na de start zaten ze achterin, maar al snel zeilde het skûtsje naar voren en kwam het op de vierde plaats terecht.

Brouwer en Brouwer op één en twee

De strijd om de koppositie ging tussen Langweer en Huizum. Het skûtsje van Huizum met Johannes Meeter kwam steeds meer in de buurt van Langweer. De nummers één en twee van het klassement waren ondertussen ook met elkaar aan het dueleren. Grou had de betere start, maar halverwege de wedstrijd ging Lemmer de Grousters voorbij.

Vooraan kon Langweer de aanval van Huizum afslaan en ook Heerenveen kwam Langweer niet voorbij. De Feansters zeilden Huizum wel voorbij en zo lag Harmen Brouwer op één en Sytze Brouwer op twee.

Langweer kon de eerste plaats vasthouden tot de finish en zo pakte het skûtsje zijn derde dagoverwinning.

De uitslag van de wedstrijd bij Woudsend

1. Langweer 0,9

2. Heerenveen 2

3. Huizum 3

4. Joure 4

5. Drachten 5

6. Earnewâld 6

7. Leeuwarden 7

8. Lemmer 8

9. Woudsend 9

10. d'Halve Maen 10

11. Súdwesthoeke 11

12. Akkrum 12

13. Grou 13

14. Sneek 14

In het klassement verstevigde Lemmer zijn koppositie. De Lemsters kwamen als achtste over de eindstreep, maar Grou werd dertiende en deed het dus nog slechter.

Het klassement na Woudsend

1. Lemmer 21 8

2. Grou 26,7 13

3. Heerenveen 33,9 10

4. Langweer 34,7 12

5. Sneek 39 14

6. Earnewâld 41 14

7. Leeuwarden 46 12

8. Huizum 50 14

9. Drachten 51 12

10. Joure 52,9 14

11. Akkrum 59 13

12. d'Halve Maen 65 14

13. Woudsend 72 14

14. Súdwesthoeke 73 14

Dinsdag hebben de schippers weer een rustdag. Woensdag is de eerste van twee wedstrijden bij Lemmer.



Bron: www.omropfryslan.nl