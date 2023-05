FOTO'S / Derde dag Lemmer Ahoy: Doarp Grou wint, Lemmer Skûtsje tweede, Striidber derde

LEMMER - Zaterdag was de laatste dag van Lemmer Ahoy 2023. Op de derde dag van het zeilevenement wist het Dorp Grou van Douwe Visser de 39e editie winnend af te sluiten.

Het Grouster skûtsje had na vijf races 19 punten. Dat waren evenveel als het Lemster Skûtsje van neef Albert Visser, zij hadden echter een punt meer aftrek. De derde plaats was voor het IJlster skûtsje Striidber van Steven Zijsling.

De zesde en laatste race werd niet meer gezeild in de hoogste klasse, die bestond uit SKS- en IFKS-skûtsjes. Reden was dat er in de kleine A-klasse skûtsjes waren omgeslagen.

In de tweede klasse ging de winst naar Grytsje Obes van Arjen de Jong uit Koudum en in klasse drie was de eerste plaats voor de Nije Dei van Harm van der Weiden uit Heeg.

De uitslagen zijn te vinden op https://zevenwolden.nl/wp-content/uploads/2023/05/Uitslag_Lemmer_Ahoy_2023.pdf