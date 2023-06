FOTO'S / De Lytse Súdwesthoeke speelt samen met mienskips- en Nij Talint orkesten

Mienskipsorkesten zijn orkesten waaraan je op elke leeftijd en elk niveau laagdrempelig kunt meedoen en een muziekinstrument leert bespelen. Doel is om meer mensen samen muziek te laten maken waar in ieder geval het plezier voorop staat.

Gelukkig liet de zon het deze dag een beetje afweten waardoor het niet te warm werd. De angst voor regen was ongegrond. Het bleef de hele middag droog. Prettig voor de muzikanten en natuurlijk het publiek.

Het mienskipsorkest van Workum beet de spits af, gevolgd door Woudsend. Daarna speelde het muziekkorps van Stavoren De Lytse Súdwesthoeke en bracht een aantal prachtige stukken ten gehore. Mienskiporkest Bolsward liet vervolgens horen hoe snel je al leuk muziek kon maken. Dit korps was pas in oktober begonnen en dit was hun eerste optreden.

Vervolgens was er een gezamenlijk optreden van alle korpsen en werden een paar meezingers als bijvoorbeeld Da Doo Ron Ron van The Crystals uit de jaren ’60 gespeeld. Voor iedereen een gezellige zomermiddag.

Drieduizendste lid

Het allereerste lid van de Nij Talint orkesten was ook aanwezig zondag en inmiddels is het drieduizendste lid verwelkomt en zijn de Nij Talint orkesten over heel Nederland uitgerold. Het idee is oorspronkelijk geboren in Stavoren en het drieduizendste lid is een mooie mijlpaal. Hier beleven in ieder geval een hoop mensen plezier aan en nieuwe leden zijn altijd welkom.

Tekst en foto’s Folkert Folkertsma