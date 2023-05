FOTO'S / Dag 2 skûtsjesilen Lemmer Ahoy

LEMMER - Ook op de tweede dag, vrijdag, van de 39e editie van Lemmer Ahoy kwamen de skûtsjes weer in actie op het IJsselmeer en in de Lemster baai. Na het varen van wedstrijd drie en vier staan in klasse 1 het Doarp Grou van Douwe Visser en het Lemster Skûtsje van Albert Visser gedeeld eerste.

In klasse 2 heeft de Grytje Obes van Arjen de Jong uit Koudum de leiding na vier wedstrijden. De Nije Dei van Harm van der Weiden uit Heeg staat in het tussenklassement eerste in klasse 3. Vandaag is de laatste dag van Lemmer Ahoy. Het skûtsjesilen begint om 10.30 uur. Na wedstrijd 5 en 6 kan dan de eindbalans worden opgemaakt.

De uitslagen van vrijdag zijn te vinden via https://zevenwolden.nl/wp-content/uploads/2023/05/Uitslag_dag_2_Lemmer_Ahoy_2023.pdf