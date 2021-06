FOTO'S / Bomen knuffelen bij nieuwe uitstapje, het Blotevoetenpad Gaasterland.

Halverwege juli gaat het pad open voor publiek. Maandag was er de mogelijkheid voor genodigden kennis te maken met het belevingspad dat voelen, kijken en ruiken prikkelt. Onder de bezielende leiding van initiatiefnemer en eigenaar Sjerp Jaarmsma liep het gezelschap een deel van de route, die voor het grootste gedeelte af is en voert over onder meer dennenappels, door modder, sloten, over boomstammen en door lang gras..



Boom knuffelen

Jaarsma, zelf op blote voeten, gaf veel prijs van de historie van de omgeving. Ze volgende onder andere het Kerkpad met een heuse preekstoel als uitkijkpunt, het Molenpad waarbij je over riet loopt en het Oorlogspad dat uitzicht bied op een boerderij waar in de Tweede Wereldoorlog een vliegtuig neergestort is. Ook kwam men langs een boom die door Jaarsma uitgebreid geknuffeld werd. In de regio bekende horecaberoemdheid Tjebbe Agricola deelt met de aanwezigen even bevlogen als Jaarsma zijn verhalen uit de oude doos. De bijna 90-jarige Agricola staat op de foto bij de opening van de luchtfietsen van Sybrandy's in 1976.

Onthulling borden familie Minnes

Een familie die bijna tweehonderd jaar woonde en werkte in dit gebied is de familie de Vries. De derde generatie, het gezin van Minne Baukes de Vries haalde in 1888 de landelijke pers met de geboorte van hun achttiende kind. Op de Zuiderzee redde hij maar liefst 36 drenkelingen. Nu anderhalve eeuw heeft hij hiervoor postuum een eerbetoon gekregen door het plaatsen van een bord langs de route van het Blotevoetenpad.

Maandag was het precies 140 jaar geleden dat één van de achttien kinderen; Minne Minnes werd geboren. Naar hem is een pad vernoemd bij het Oudemirdumer Klif. Samen met zijn oudere broer Inne Minnes waren ze de laatste Zuiderzee vissers van Oudemirdum. Ook zij kregen een mooi eerbetoon. De borden zijn onthuld door hun kleinkinderen Inne, Roelie en Rika.