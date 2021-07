FOTO'S / Belg wint Frysman-triathlon, 'Zwaard van Grutte Pier' voor Jort van Zutphen

SCHARL - De Belg Ruben Geys uit Balen heeft zaterdagmiddag in een nieuw parcoursrecord van 8 uur 40 minuten en 59 secondes de Frysman-triathlon gewonnen. De wisseltrofee voor de beste deelnemer uit het Noorden, 'Het zwaard van Grutte Pier', ging naar Jort van Zutphen uit Weidum (8:52:34). Julia de Leeuw uit Weesp was de beste vrouw in 9:49:39.

De Frysman met start en finish op It Reaklif bij Warns is de enige echte triathlon van Fryslân. De deelnemers moesten 3,8 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en 42 kilometer hardlopen. Ze komen daarbij door het landschap van gemeente Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren.

In totaal stonden er 192 deelnemers aan de start van de zesde editie van de Frysman. In 2020 werd de wedstrijd vanwege het coronavirus afgelast.

Podium

Het podium werd compleet gemaakt door Henk Galenkamp uit Hilversum (08:47:24) en Tijmen van der Burgt uit Amersfoort (08:48:29). Bij de vrouwen eindigde Annemarie Rustenburg uit Nagele als tweede (9:52:14) en Marjan Andringa uit Marrum was op de derde plaats de beste Friezin (10:00:54).

'Dichtbij het hart'

Van Zutphen eindigde als vierde in een nieuw Fries record. Hij was erg blij met het winnen van het zwaard. "Dat was mijn doel", zei Van Zutphen na afloop. "Maar ik ben helemaal kapot.''

De atleet ging direct na de finish in een koud bad. "Dat had ik mezelf beloofd. Twee rondes voor het eind kreeg ik het warm. Dus ik had wel behoefte aan een bad en nu ben ik weer fris."

De Weidumer is al sinds het allereerste begin deelnemer aan de Friese triathlon. "Dit zit zo dichtbij het hart en zo dichtbij het gevoel. Ik ben er heel blij mee en zo trots op deze organisatie", aldus Van Zutphen.