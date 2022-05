FOTO'S / 2400 wandelaars onder prachtige omstandigheden door Gaasterland

Dit jaar was het thema van de wandeltocht 'Bio Logisch!'. Gaasterland staat bekend om haar prachtige landschap en natuur. Een unieke omgeving met bos grenzend aan het water van het IJsselmeer.De deelnemers ervaarden tijdens de wandeling dat er in dit gebied ook allerlei (h)eerlijke producten worden geproduceerd. Er werden onderweg diverse biologische bedrijven, zoals een biologische aspergeteler en een biologische veehouder, bezocht.

Opbrengst naar goede doelen

Het grote aantal deelnemers maakte de organisatie, die in handen is van Lionsclub Balk, ‘Tusken Mar en Klif’, extra blij. De opbrengst van de wandeltocht komt namelijk geheel ten goede van een tweetal goede doelen. Dat zijn Stichting 'Bouwen met Bouma's' en Stichting ‘Kinderhulp Oeganda’. Beide stichtingen worden begeleid en gecontroleerd door Nederlandse vrijwilligers. De eerste realiseert in Zambia kleinschalige bouwprojecten, met name scholen en de tweede stichting helpt en ondersteunt kinderen en weeskinderen.



