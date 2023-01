Fotografietalent exposeert tot 6 april in het Atrium

SNEEK - Cursisten fotografie van kunstencentrum Atrium exposeren momenteel hun werk bij de leslocatie in Sneek (Oud Kerkhof 11, vanaf 9.00 uur geopend). ‘2023-1 ATRIUM’ is tot donderdag 6 april doordweeks gratis te bewonderen.

De stillevens, portretten, landschapsfoto’s en andere werken zijn gemaakt door: Han Reeder, Tjitske de Roos, Afke Terpstra, Machteld Dotinga-Pot, Caroline Lampe, Rosa Haringsma, Henk Huisman, Wiebren Buma, Evelien Alberda, Ilze Dijkstra, Hester Jippes en Mirjam Kingma. Zij volgden afgelopen najaar de basis- of vervolgcursus digitale fotografie bij Saskia Bruinsma.

In januari gaan er nieuwe lesreeksen van beide cursussen van start. Cursisten leren stapsgewijs welke knoppen op hun camera belangrijk zijn en hoe ze hiermee kunnen spelen voor mooiere foto’s. Zaken als scherpstellen, ISO-waarde, sluitertijd en diafragma komen aan bod, net als flitsen, compositie en standpunt.

Saskia Bruinsma geeft in het Atrium ook de cursus fotobewerking. Nieuw is haar overdagcursus praktische vaardigheden. Ten opzichte van de basis- en vervolgcursus is er minder theoretische uitleg. Na een korte uitleg in de les wordt zoveel mogelijk gelijk (buiten) op locatie in de praktijk gebracht. Het fotograferen en zelf handmatig instellen van de eigen camera wordt veel geoefend. Cursisten maken kennis met licht, schaduw, inhoud beeldopbouw, compositie, ISO, sluitertijd en diafragma.

Ook de deelnemers aan de voorjaarscursussen exposeren na afloop hun werk in het Atrium. Opgeven voor de voorjaarscursussen, die met elke digitale camera zijn te volgen, is nog mogelijk (zie startdata hieronder). In september start de najaarsreeks. Aanmelden kan via kunstencentrumatrium.nl. Hier is ook meer informatie over de cursussen te vinden.

Startdatum en tijd: