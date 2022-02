Fotograaf Douwe Bijlsma naar Olympische Spelen in Beijing

FRYSLAN - Woensdag aan het einde van de middag is fotograaf en webredacteur van GrootDeFryskeMarren Douwe Bijlsma vetrokken naar de Olympische Spelen in Beijing.

Douwe gaat hier fotograferen voor o.a. Orange Pictures. Uiteraard zijn de beelden die hij in Beijing maakt van de Friese schaatsers ook te zien op onze Groot-websites.

Donderdagochtend kwam Douwe aan op het vliegveld. Hij zit vanwege het coronavirus in een zogeheten bubbel. Hij moet zich aan strenge regels houden.

,,Woensdagmiddag 16.50 vertrokken van Schiphol, vanochtend 9.20 plaatselijke tijd in Beijing. Wat een reis in deze tijd! Maar eerlijk is eerlijk het verliep met allerlei controles, testen, bagage en vervoer goed in de bubbel. Al ziet het er met al die marsmannetjes onwerkelijk uit. Na even wat zaken op orde in het hotel door naar het Main Media Center. Daar gegeten en vervolgens door naar de persconferentie van teamnlinsta op het programma stond. Beelden doorgestuurd naar Orange Pictures en terug naar het hotel. Morgen weer testen en op naar de tweede dag” laat Douwe weten.

