Foto van Tom Goossens

SNEEK- Enkele dagen geleden hebben wij het artikel "Foto’s Tom Coehoorn zorgen voor Snitser Mar sfeer in Arriva-trein" geplaatst. In dit artikel wordt aangegeven dat de foto's zijn gemaakt door Tom Coehoorn. Dit is slechts gedeeltelijk juist en alleen van toepassing op de foto's in de toiletruimte. Halve waarheden houden wij niet van…