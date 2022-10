Foto Tom Coehoorn genomineerd voor de Mirabaud Yacht Racing Image Award 2022

SNEEK- Een foto van skûtsjefotograaf Tom Coehoorn uit Sneek is door een internationale jury genomineerd voor de Mirabaud Yacht Racing Image Award 2022.

Zeilsportfotografen uit 29 landen hebben hun beste foto ingestuurd voor deze prestigieuze fotowedstrijd en de foto van Tom Coehoorn van het Ljouwerter Skûtsje, het Drachtster Skûtsje en It Doarp Huzum in actie op de Fluessen is als enige Nederlandse inzending geselecteerd.

Het publiek kan tot 15 november stemmen op hun favoriete foto. Stemmen op de skûtsjefoto kan hier: https://www.yachtracingimage.com/2022/championship-sks-skutsjesilen-2022.html