Foto Monique Rijpstra genomineerd

De foto, met als titel Eenzame Boom, dingt mee in de categorie Landschap. Zij licht toe waarom ze voor deze foto gekozen heeft: Ik fiets regelmatig langs deze boom en altijd trekt hij mijn aandacht. Hij staat daar zo prachtig maar ook alleen. Hoe mooi is het dan wanneer je er weer eens langs fietst en het de hele dag al mistig is, dat net dan het wolkendek open gaat. Net of het speciaal voor deze boom was.

Om de publieksprijs te winnen zijn er stemmen nodig. Zij zou het prachtig vinden wanneer u haar hierbij wilt helpen. Ook zijn er voor de stemmers prijzen te winnen.

Klik op onderstaande link. U kunt nog stemmen tot 25 oktober a.s.

https://ngphotocontest-prod.azurewebsites.net/inzendingen/?id=51355