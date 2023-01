Foto 'Meisje Jildou', van Jolanda Siemonsma in het Mauritshuis

DEN HAAG/SNEEK- “Uit een overdonderende hoeveelheid werken van over de hele wereld heeft onze jury onder meer jouw Meisje geselecteerd om een week lang te stralen in het Mauritshuis!" Dat Meisje is Jildou en is gefotografeerd door de Sneekse fotografe Jolanda Siemonsma. De visagie is verzorgd door Nathalie Heijnis.

Vanaf februari 2023 is het wereldberoemde en meest geliefde meesterwerk, het Meisje met de parel van Johannes Vermeer, voor 8 weken uitgeleend aan het Rijksmuseum voor de Vermeer-tentoonstelling. Toch zal de geest van het Meisje de Vermeerzaal niet verlaten…

De presentatie My Girl with a Pearl laat zien dat het Meisje herkenbaar is in alles en iedereen. In een zoon of dochter, in knopen, een strijkbout of enkele vegen van een kwast. Meisje-portretten die samen nieuwe kunst creëren. De werken zijn gemaakt door enthousiaste creatieve makers van over de hele wereld, die hun werk met ons hebben gedeeld. Met als inzet: een tijdelijk plekje in de Vermeerzaal.

Op 1 april 2023 keert het Meisje met de parel terug naar Den Haag. Vanaf dan kan iedereen haar weer bezoeken in het Mauritshuis.