Foto-expositie Fiona van Netten

SNEEK- Vanaf 12 februari 2022 zal de foto-expositie van fotografe Fiona van Netten uit Scharnegoutum te zien zijn op de galerij van de eerste etage van het Antonius Ziekenhuis in Sneek.

Zo gewoon en toch zo bijzonder; met die insteek probeert Fiona de wereld om haar heen vast te leggen door middel van fotografie. De expositie bestaat uit achttien foto’s die gemaakt zijn in de natuur en er is een selectie van de stad Sneek.

De foto’s zijn gedrukt in diverse afmetingen en op verschillende materialen, zoals aluminium dibond, plexiglas en berkenhout. Meer informatie over deze expositie is te vinden op www.fiotofotografie.nl