SÚDWEST-FRYSLAN - Na het enorme succes van de edities in 2019 en 2020, vindt op zaterdag 18 september 2021 de 3e editie van het Werkfestival Súdwest-Fryslân plaats: de dag die in het teken staat van werk, maar dan wel in festivalsferen. Geen doorsnee banenbeurs, maar een festival waar je als bezoeker - werkzoekende, student of geïnteresseerde - kennismaakt met potentiële werkgevers, lokale ondernemers, aanbieders van werk, werkspecialisten en loopbaanbegeleiders. In de aanloop naar 18 september stellen de deelnemende bedrijven en organisaties zich graag even voor! Maak kennis met Fortune Coffee.

Fortune Coffee wil mensen verbinden en organisaties helpen groeien met ons ondernemerschap in koffie en warme dranken. Dit doen we door méér te bieden voor hetzelfde. Of het nu gaat om onze koffieautomaten, de diverse en heerlijke koffiemelanges of om onze snelle service, Fortune Coffee biedt alles met de hoogste kwaliteit en met de kortste lijnen.

“Eerst koffie” hoor je vaak, en is niet voor niks ons credo. Koffie ontspant, haalt stress weg, zorgt voor een goede sfeer en brengt gesprekken op gang. Belangrijk, want alleen reis je sneller, maar samen kom je verder. Fortune Coffee kenmerkt zich dan ook door samen te werken en samenwerken te faciliteren. Als landelijke franchise-organisatie zijn de lijnen met onze ondernemers kort en heb je altijd te maken met klant- en servicegerichte, flexibele mensen. Voor Friesland werkend vanuit Sneek is Jaap Bijma. Ben je geïnteresseerd in de mogelijkheden van, met en bij Fortune Coffee, wij gaan graag met je in gesprek op het Werkfestival. Onder het genot van een goede kop koffie worden alle mogelijkheden op een prettige en heldere manier besproken.

✔ Kennismaken met de bedrijven tijdens het Werkfestival Súdwest-Fryslân? Schrijf je in via https://bit.ly/3gKFcL1

✔ Check hier alle deelnemers: https://bit.ly/3ytBPOO