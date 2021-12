Ford dealer Sutherland en Wensink Automotive herverdelen het Ford Rayon in Friesland

SNEEK- Vanaf 1 januari vinden er een aantal belangrijke wijzigingen plaats in het Ford rayon in Friesland. De herverdeling van een aantal werkgebieden en vestigingen in samenwerking met andere Ford dealers past in de toekomstvisie van Ford Nederland. Het Ford dealerschap van Wensink Automotive in Leeuwarden en Sneek wordt overgedragen aan de Friese Ford dealer Sutherland. Deze wijzigingen geven beide dealers mogelijkheden voor uitbreiding van het verzorgingsgebied.

Centralisatie van activiteiten

De herstructurering past in de strategie van Ford Nederland, Wensink Automotive en Ford dealer Sutherland om de belangen van de klanten centraal te stellen. De automobielbranche is bijzonder in beweging met onder meer de elektrificatie van personen- en bedrijfswagens. Een op de vier zakelijke leaserijders kiest al voor een elektrisch voertuig. En ook in de particuliere markt wint deze schone aandrijving aan populariteit. De modellenrange van Ford is voor een groot deel leverbaar als hybride of volledig elektrisch aangedreven variant. Om klanten in de toekomst goed te kunnen bedienen, zijn slagvaardige dealerorganisaties nodig die goed begrijpen wat er in een gebied leeft én mogelijk is. Daarom heeft Wensink Ford in samenspraak met Ford Sutherland besloten de vestigingen Leeuwarden en Sneek over te dragen.

Wensink Automotive, Ford Sutherland en Ford Nederland zijn van mening dat Ford klanten het meest gebaat zijn om de verkoop- & servicewerkzaamheden onder de vlag van Ford Sutherland te continueren. Danny Sutherland van Ford Sutherland: “Wij zijn trots op het feit dat wij nu het mooie merk Ford in heel Friesland mogen vertegenwoordigen. Wij kennen Wensink als een professionele Ford dealer en zetten deze koers voor onze klanten graag voort.”